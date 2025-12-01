Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализован на площади 350 кв. метров

О локализации возгорания на мусорном полигоне на горе Щелбе сообщили в 19:45.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пожар локализовали на площади 350 кв. м.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на мусорном полигоне «Терра-Н» в Борисовке поступило в экстренные службы 1 декабря в 16:21. Предварительно установлено, что вечером в понедельник на горе Щелбе произошло возгорание полигона размещения ТКО. По состоянию на 18:30 площадь пожара составляла около 350 кв. м. В ликвидации возгорания задействованы свыше 11 специалистов и шесть единиц техники.

Прокуратура Новороссийска организовала проверку. По ее результатам будет дана оценка действиям ответственных лиц.

Подпишись, здесь всегда интересно.