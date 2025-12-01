Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Прокуратура начала проверку по факту пожара на мусорном полигоне в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-nachala-proverku-po-faktu-pozhara-na-musornom-poligone-v-novorossijske
Прокуратура начала проверку по факту пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
Фото t.me/Gavrikovzam

Возгорание на мусорном полигоне на горе Щелбе зафиксировали 1 декабря.

Прокуратура Новороссийска организовала проверку. Предварительно установлено, что вечером в понедельник произошло возгорание полигона размещения твердых коммунальных отходов.

По состоянию на 18:30 площадь пожара составляла около 350 кв. м. В ликвидации возгорания задействованы более 11 пожарных  и шесть единиц техники.

По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на мусорном полигоне «Терра-Н» в Борисовке поступило в экстренные службы 1 декабря в 16:21.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях