Прокуратура начала проверку по факту пожара на мусорном полигоне в Новороссийске

Возгорание на мусорном полигоне на горе Щелбе зафиксировали 1 декабря.

Прокуратура Новороссийска организовала проверку. Предварительно установлено, что вечером в понедельник произошло возгорание полигона размещения твердых коммунальных отходов.

По состоянию на 18:30 площадь пожара составляла около 350 кв. м. В ликвидации возгорания задействованы более 11 пожарных и шесть единиц техники.

По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на мусорном полигоне «Терра-Н» в Борисовке поступило в экстренные службы 1 декабря в 16:21.

