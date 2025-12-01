В Новороссийске загорелся мусорный полигон на горе Щелбе

О возгорании на мусорном полигоне «Терра-Н» в Борисовке 1 декабря сообщили в соцсетях жители Новороссийска.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно задымление и открытое горение на мусорном полигоне.

В экстренные службы сообщение о пожаре на горе Щелбе поступило в 16:21. Прибывшие на место пожарные приступили к ликвидации возгорания.

В настоящее время на месте от МЧС России работают пять человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о площади возгорания уточняется.

