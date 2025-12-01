В Туапсинском округе потушили лесной пожар на площади 12,5 га

Лесной пожар в районе населенного пункта Шепси произошел накануне днем. Полностью потушить его удалось 1 декабря в 9:00.

К месту возгорания были отправлены лесопожарные бригады и лесничий. Однако по мере распространения огня пришлось увеличить силы, чтобы скорее потушить возгорание.

Локализовать возгорание в Георгиевском участковом лесничестве удалось к 8:00. На тот момент площадь охваченного огнем леса достигала 12,5 га. Спустя час пожар потушили, сообщили в Telegram-канале Краевого лесопожарного центра.

В ведомстве граждан призвали к осторожному обращению с огнем. Разведение костров в лесу, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы может привести к трагедии. Такие действия преследуются оп закону.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Георгиевском участковом лесничестве днем 30 ноября произошел пожар. Огнеборцы зафиксировали возгорание леса на примерной площади 0,8 га.

Подпишись, здесь всегда интересно.