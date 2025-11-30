Два лесных пожара разгорелись под Геленджиком и Туапсе
Возгорания произошли днем 30 ноября в лесах вблизи хутора Широкая Пшадская Щель и села Шепси.
Лесопожарные бригады и лесничий прибыли к месту задымления и обнаружили пожар в Пшадском участковом лесничестве. Огонь распространился на площади порядка 0,5 га. Специалисты приступили к тушению.
Кроме того, в Георгиевском участковом лесничестве огнеборцы зафиксировали возгорание леса на примерной площади 0,8 га.
Сейчас проводится комплекс мер по локализации этих лесных пожаров. Для борьбы с огнем продолжается наращивание сил и средств на местах, сообщает пресс-служба ГБУ Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр».
Читайте также: 29 ноября лесной пожар в Туапсинском округе потушили на площади 3 га. Возгорание лесной подстилки произошло в районе села Молдавановка.