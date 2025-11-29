Лесной пожар в Туапсинском округе потушили на площади 3 га
Возгорание лесной подстилки произошло утром 29 ноября в районе Молдавановки.
Около 17:00 сотрудники лесопожарного центра смогли полностью потушить лесной пожар на примерной площади 3 га.
«Неосторожное обращение с огнём, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», — сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», задымление со стороны леса в районе Молдавановки утром 29 ноября зафиксировала система «Лесохранитель». К предполагаемому месту задымления лесничий и лесопожарные бригады добирались пешком из-за труднодоступного рельефа местности.
По прибытии бригады обнаружили лесной пожар в Джубгском лесничестве на примерной площади 1 га и приступили к тушению. В 11:30 возгорание локализовали на площади 3 га.