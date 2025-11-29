Лесной пожар в Туапсинском округе локализовали на площади 3 га

Возгорание лесной подстилки произошло утром 29 ноября в районе Молдавановки.

Работники лесопожарного центра около 11:30 смогли локализовать лесной пожар на примерной площади 3 га.

«На текущий момент проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара», — сообщает пресс-служба Краевого лесопожарного центра в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задымление со стороны леса в районе Молдавановки утром 29 ноября зафиксировала система «Лесохранитель». К предполагаемому месту задымления лесничий и лесопожарные бригады добирались пешком из-за труднодоступного рельефа местности.

По прибытии бригады обнаружили лесной пожар в Джубгском лесничестве на примерной площади 1 га и приступили к тушению.

Подпишись, здесь всегда интересно.