Лесной пожар площадью 1 га произошел в Туапсинском округе

Задымление со стороны леса в районе Молдавановки утром 29 ноября зафиксировала система «Лесохранитель».

Для проверки информации оперативно выехали лесничий и лесопожарные бригады. К предполагаемому месту задымления добирались пешком из-за труднодоступного рельефа местности.

По прибытии бригады обнаружили лесной пожар в Джубгском лесничестве на примерной площади 1 га и приступили к тушению.

«Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание сил средств для скорейшей ликвидации», — сообщает пресс-служба Краевого лесопожарного центра в Telegram.

