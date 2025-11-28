Лесной пожар под Геленджиком потушили на площади 6 га

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задымление вблизи села Текос зафиксировала система «Лесохранитель». По данным на 13:37 28 ноября, специалисты приступили к тушению возгорания. Для того, чтобы справиться с огнем, пришлось увеличить количество задействованных в тушении сил и средств. Ближе к вечеру возгорание локализовали на площади 6 га.

Читайте также: 25 ноября один из лесных пожаров под Геленджиком в районе СНТ «Сосновка» потушили на площади 4,5 га. Второй пожар вблизи села Прасковеевка ликвидировали в 19:00 на примерной площади 3 га.