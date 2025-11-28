Logo
Лесной пожар под Геленджиком потушили на площади 6 га

Происшествия
Лесной пожар под Геленджиком потушили на площади 6 га
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Возгорание в лесном массиве возле села Текос зафиксировала система «Лесохранитель» днем 28 ноября.

Специалисты начали тушить пожар около 13:30. По данным на 20:30, возгорание полностью потушили на площади 6 га, сообщает минприроды Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задымление вблизи села Текос зафиксировала система «Лесохранитель». По данным на 13:37 28 ноября, специалисты приступили к тушению возгорания. Для того, чтобы справиться с огнем, пришлось увеличить количество задействованных в тушении сил и средств. Ближе к вечеру возгорание локализовали на площади 6 га.

Читайте также: 25 ноября один из лесных пожаров под Геленджиком в районе СНТ «Сосновка» потушили на площади 4,5 га. Второй пожар вблизи села Прасковеевка ликвидировали в 19:00 на примерной площади 3 га.

