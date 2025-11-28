Под Геленджиком тушат лесной пожар площадью 5 тыс. кв. метров

Задымление в лесном массиве вблизи села Текос зафиксировала система «Лесохранитель» днем 28 ноября.

К месту происшествия отправились лесопожарные бригады и лесничий. По прибытии они обнаружили возгорание в Архипо-Осиповском участковом лесничестве. Огонь охватил порядка 5 тыс. кв. м.

По данным на 13:37, специалисты приступили к тушению возгорания. Сейчас проводится комплекс мер по его локализации, а также наращивание сил и средств для скорейшей ликвидации лесного пожара, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 ноября один из лесных пожаров под Геленджиком в районе СНТ «Сосновка» потушили на площади 4,5 га. Второй пожар вблизи села Прасковеевка ликвидировали в 19:00 на примерной площади 3 га.

