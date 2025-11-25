Один из лесных пожаров под Геленджиком потушили на площади 4,5 га

Сообщение о пожаре со стороны леса в районе СНТ «Сосновка» поступило в диспетчерскую службу ранним утром 25 ноября.

Прибывшие на место лесничий и лесопожарные бригады квалифицировали возгорание как лесной пожар в Кабардинском участковом лесничестве. В 14:30 возгорание локализовали на примерной площади 4,5 га, в 17:40 полностью потушили на той же площади.

«Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», — сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Обновлено:

Второй пожар в районе села Прасковеевка потушили в 19:00 на примерной площади 3 га.

