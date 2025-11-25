Два лесных пожара на площади почти 45 га потушили в Краснодарском крае

Возгорания произошли в Северском и Абинском районах 24 ноября.

Тушение пожаров осложнялось труднодоступным рельефом местности и ветром. Потушить их удалось спустя сутки, 25 ноября.

Пожар в районе поселка Синегорск ликвидирован на примерной площади 22 га. Возгорание у поселка Мирный потушили на примерной площади 22,5 га, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 9:00 24 ноября под Геленджиком площадь лесного пожара в Пшадском участковом лесничестве составляла примерно 2 га, в поселке Синегорск в Холмском участковом лесничестве — 5 га и в поселке Мирном в Смоленском участковом лесничестве — 1 га. К 10:00 площадь пожара в лесу под поселком Синегорск увеличилась до 7,5 га.

Возгорание в Геленджике ликвидировали около вечером 24 ноября на площади 10 га, в Абинском районе — локализовали на несколько часов позже того же дня на площади 22 га. Лесной пожар в Северском районе локализовали в 22:00 24 ноября на площади 22,5 га.

