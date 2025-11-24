Лесной пожар в Абинском районе локализовали на площади 22 га

Утром 24 ноября система ИСДМ-Рослесхоз зафиксировала возгорание в лесу возле поселка Синегорск.

Из-за труднодоступной местности пожарным и лесничему пришлось пешком идти к месту задымления. По прибытии выяснилось, что в Холмском участковом лесничестве огонь охватил порядка 5 га. К 10:00 площадь пожара увеличилась до 7,5 га.

По данным на 16:50, в тушении задействовали более 60 человек и 18 единиц техники, сообщил глава Абинского района Илья Биушкин. Он подчеркнул, что угроза населенным пунктам отсутствует.

Вечером площадь лесного пожара увеличилась до 19 га. К 21:00 работникам лесопожарного центра удалось локализовать возгорание на 22 га.

«Тушение осложнено труднодоступной местностью и действующим ветром. В настоящее время проводится комплекс мер для скорейшей ликвидации пожара», — сообщил официальный Telegram-канал минприроды Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в лесу между поселками Новый и Синегорск развернули штаб по ликвидации очагов возгорания. Оттуда контролируется работа всех органов, которые задействованы в тушении пожаров, разгоревшихся с утра в лесах трех районов Краснодарского края.

