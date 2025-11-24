До 19 гектаров увеличилась площадь лесного пожара в Абинском районе

Возгорание тушат возле поселка Синегорск. Также огонь горит рядом с поселком Мирный Северского района.

«Путь до очага возгорания здесь довольно тяжелый, нужно проехать 3 км на машине с высокой проходимостью. Дальше нас ждут квадроциклы, где нужно проехать еще 1,5 км», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Ваник Абраамян.

После двух этапов нужно пройти еще пешком по склонам примерно 700 м. Проехать обычной пожарной спецтехнике здесь практически невозможно. Только «Буханки» могут подняться до штаба. Они подвозят сюда воду, а спасатели спускаются на квадроциклах и заливают ее в противопожарные ранцы. После снова поднимаются наверх к очагу возгорания.

«Мы находимся в лесу между поселками Новый и Синегорск. Здесь развернули штаб по ликвидации очагов возгорания. Именно отсюда контролируется работа всех органов, которые задействованы в тушении трех лесных пожаров. Сейчас самый крупный находится здесь. На этом участке работу огнеборцев затрудняют труднодоступный рельеф местности», — говорит Абраамян.

«Обстановка сложная, в этом районе только два действующих пожара. Один в Мирном и один здесь. Огонь продолжает распространяться. Ветер на вершинах раздувает, поэтому пребывают дополнительные силы наших ребят, бросаем их в бой», — отмечает заместитель руководителя Краевого лесопожарного центра Олег Никифиров.

От Краевого лесопожарного центра на месте работают 38 человек, а также спасатели, сотрудники МЧС, представители муниципалитета, волонтеры и казаки. Кроме того, огонь охватил леса в районе Мирного — около 1 га. По данным Краснодарского гидрометцентра, в Туапсинском округе, в Горячем Ключе, Мостовском и Павловском районах ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 9:00 под Геленджиком площадь лесного пожара в Пшадском участковом лесничестве составляла примерно 2 га, в поселке Синегорск в Холмском участковом лесничестве — 5 га и в поселке Мирном в Смоленском участковом лесничестве — 1 га.

К 10:00 площадь пожара в лесу под поселком Синегорск увеличилась до 7,5 га, в районе села Михайловский Перевал — до 5 га.

Лесной пожар под Геленджиком ликвидировали на площади 10 га.

