Площадь двух лесных пожаров на Кубани увеличилась до 12,5 га из-за ветра

В понедельник, 24 ноября, в Краснодарском крае тушат несколько лесных пожаров. Все возгорания зафиксировала система ИСДМ-Рослесхоз.

Одновременно в регионе горят леса в Геленджике, Абинском и Северском районах. В Геленджике и Абинском районе ситуацию осложняет ветер, из-за него площадь возгораний увеличилась.

К 10:00 площадь пожара в лесу под поселком Синегорск увеличилась до 7,5 га, в районе села Михайловский Перевал — до 5 га, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 9:00 под Геленджиком площадь лесного пожара в Пшадском участковом лесничестве составляла примерно 2 га, в поселке Синегорск в Холмском участковом лесничестве — 5 га и в поселке Мирном в Смоленском участковом лесничестве — 1 га.

В Абинском и Северском районах тушение осложняется труднодоступным рельефом.

