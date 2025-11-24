Восемь гектаров леса загорелись в трех районах Краснодарского края

Пожары зафиксировала система ИСДМ-Рослесхоз.

Под Геленджиком приборы показали термоточку в районе села Михайловский Перевал. На место оперативно прибыли лесопожарные бригады и лесничий. Они подтвердили возгорание и установили, что горит сухая трава. Площадь лесного пожара в Пшадском участковом лесничестве примерно 2 га — это 20 тыс. кв. м.

В поселке Синегорск в Апшеронском районе поиск места возгорания осложнил труднодоступный рельеф. Из-за этого пожарные и лесничий выдвинулись к месту задымления пешком. По прибытии выяснилось, что в Холмском участковом лесничестве на примерной площади 5 га горит лес.

У поселка Мирного в Северском районе поиск предполагаемого места задымления также осложнил труднодоступный рельеф. По прибытии экстренные службы установили, что пожар на примерной площади 1 га произошел в Смоленском участковом лесничестве.

Тушение проводится силами и средствами ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр». Проводится комплекс мер для скорейшей локализации лесных возгораний, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Кубани.

Читайте также: лесной пожар в Северском районе ликвидировали на площади 1,9 гектара. Возгорание в Смоленском участковом лесничестве произошло днем 23 ноября.

