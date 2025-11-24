Лесной пожар в Северском районе ликвидировали на площади 1,9 гектара

Возгорание в Смоленском участковом лесничестве произошло днем 23 ноября.

На момент прибытия специалистов площадь пожара составляла 0,5 га. По данным на 15:00 она увеличилась до 1,6 га. Затем выросла до 1,9 га.

В 15:43 пожар локализовали. Чтобы полностью справиться с огнем, пожарным потребовалось еще почти 13 часов. Возгорание ликвидировали 24 ноября в 4:24, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о задымлении в районе станицы Смоленской со стороны леса поступило на пульт диспетчерской службы днем 23 ноября.

Для проверки информации на место выехали лесопожарные бригады и лесничий. При прибытии установили, что горит сухая трава в Смоленском участковом лесничестве.

