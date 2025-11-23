В Северском районе тушат лесной пожар площадью 1,6 гектара

Сообщение о задымлении в районе станицы Смоленской со стороны леса поступило на пульт диспетчерской службы 23 ноября.

Для проверки информации на место выехали лесопожарные бригады и лесничий. При прибытии установили, что горит сухая трава в Смоленском участковом лесничестве. Площадь пожара на текущий момент составляет 1,6 га.

Проводится комплекс мер по локализации возгорания, наращиваются силы и средства, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Обновление:

В 15:43 пожар локализовали на площади 1,9 га. В тушении задействованы 20 человек и 8 единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лесной пожар произошел ранним утром 23 ноября на вершине Маркотхского хребта в Новороссийске. Площадь возгорания достигла 1,2 га. К полудню пожар удалось локализовать. В ликвидации задействовали около 65 человек и 18 единиц техники.

