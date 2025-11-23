Лесной пожар в Новороссийске локализовали на площади 1,2 гектара

Возгорание на вершине Маркотхского хребта произошло ранним утром 23 ноября.

По данным на 12:00, пожар локализовали на площади 1,2 га. Об этом глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале.

«Организован оперативный штаб. К тушению привлечены все оперативные службы, спецтехника и волонтеры, которые помогают в подвозе воды», — написал глава города-героя.

Сейчас в ликвидации пожара задействованы около 65 человек и 18 единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прибывшие на место пожарные установили, что в лесном массиве загорелась сухая трава. Примерная площадь пожара составляла 0,5 га. К 11:20 она увеличилась до 0,8 га.

