Лесной пожар площадью 0,5 га произошел в Новороссийске

Сообщение о возгорании на территории Шесхарисского участкового лесничества поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона рано утром 23 ноября.

Прибывшие на место пожарные установили, что в лесном массиве загорелась сухая трава. Примерная площадь пожара составляет 0,5 га.

В настоящее время наращиваются силы и средства для скорейшей локализации лесного пожара, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в ликвидации задействованы 35 человек и 8 единиц техники.

Читайте также: лесной пожар произошел в Архипо-Осиповке. Возгорание заметили вечером 18 ноября на площади 0,3 га — это примерно 3 тыс. кв. м. За ночь площадь охваченного огнем увеличилась до 1 га — 10 тыс. кв. м.

Подпишись, здесь всегда интересно.