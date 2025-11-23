Лесной пожар площадью 0,5 га произошел в Новороссийске
Происшествия
23.11.2025 10:27
Сообщение о возгорании на территории Шесхарисского участкового лесничества поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона рано утром 23 ноября.
Прибывшие на место пожарные установили, что в лесном массиве загорелась сухая трава. Примерная площадь пожара составляет 0,5 га.
В настоящее время наращиваются силы и средства для скорейшей локализации лесного пожара, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в ликвидации задействованы 35 человек и 8 единиц техники.
