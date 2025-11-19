Лесной пожар в Архипо-Осиповке потушили спустя сутки

Задымление в лесу возле поселка Архипо-Осиповка зафиксировала система «Лесохранитель» вечером 18 ноября.

Возгорание заметили на площади 0,3 га — это примерно 3 тыс. кв. м. За ночь площадь охваченного огнем леса увеличилась до 1 га — 10 тыс. кв. м.

Возгорание локализовали на той же площади в 9:00 19 ноября. В 19:00 пожар полностью ликвидировали, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 18 ноября на место происшествия оперативно выехали пожарные бригады и лесничий для проверки сигнала тревоги.

Спасательные службы подтвердили возгорание на территории Пшадского участкового лесничества. Утром 19 ноября на территории лесничества в тушении принимали участие 15 человек и 3 единицы техники.

Читайте также: площадь сгоревших летом 2025 года лесов в Краснодарском крае составила 107,3 га. С июня по август в регионе зафиксировали в 1,6 раза меньше лесных пожаров.

