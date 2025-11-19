Лесной пожар под Геленджиком локализовали на площади 1 га

Пожар произошел в лесу в районе Архипо-Осиповки накануне вечером. Локализовать возгорание удалось утром 19 ноября.

Ранее система мониторинга зафиксировала задымление на территории Пшадского участкового лесничества.

«В 9:00 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 1 га», — говорится в сообщении ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram-канале.

Специалисты продолжают тушение. Утром на территории лесничества работают 15 человек и 3 единицы техники. Всего с момента возгорания к тушению были привлечены 42 человека и 9 единиц техники лесопожарного центра.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 18 ноября площадь территории леса под Геленджиком, охваченная огнем, составляла 3 тыс. кв. метров.

Подпишись, здесь всегда интересно.