Лес загорелся на площади 3 тыс. кв. метров под Геленджиком

Происшествия
Лес загорелся на площади 3 тыс. кв. метров под Геленджиком
Фото пресс-службы Министерства гражданской обороны и ЧС Краснодарского края

Система мониторинга зафиксировала задымление в лесу возле поселка Архипо-Осиповка вечером 18 ноября.

На место происшествия оперативно выехали пожарные бригады и лесничий для проверки сигнала тревоги. По прибытии спасательных служб подтвердилось возгорание на территории Пшадского участкового лесничества. Площадь охваченного огнем участка достигла порядка 0,3 га.

Бригады уже приступили к тушению огня. Сейчас проводится комплекс мероприятий по локализации очага возгорания. Принимаются меры по увеличению числа техники и специалистов для скорейшего устранения пожара, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

Читайте также: порядка 200 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажном доме в Краснодаре.

