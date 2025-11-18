Порядка 200 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажном доме в Краснодаре

Возгорание произошло днем 18 ноября в одной из квартир 16-этажного дома на улице Ивана Беличенко.

Диспетчер Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре в 14:45. Через минуту к месту происшествия выехали спасательные подразделения.

По прибытии первых пожарных бригад в 15:05 стало известно, что загорелась кухня в квартире площадью 30 кв. м. Из многоэтажки эвакуировали 200 человек, в том числе 53 ребенка.

В тушении задействовали 21 человека и 5 единиц техники. Огонь удалось потушить до приезда пожарной охраны. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, квартира, где произошло возгорание, полностью сгорела.

Читайте также: ярмарка загорелась ночью на улице 40 лет Победы в Краснодаре. Продавцы назвали возможную причину пожара.

Подпишись, здесь всегда интересно.