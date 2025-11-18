Продавцы назвали возможную причину пожара на ярмарке в Краснодаре

Пожар в торговом павильоне ярмарки на улице 40 лет Победы в краевой столице произошел около 4:40 18 ноября.

Огонь охватил все торговые точки. Всего их в павильоне около 20. Как рассказали продавцы журналисту «Кубань 24», причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Они предполагают, что его причина — включенный холодильник с молочной продукцией.

На месте продолжают работать сотрудники МЧС, они подсчитывают ущерб, а также выясняют причины произошедшего.

По информации продавцов, администрация рынка планирует 18 ноября начать работы по сносу павильона и через месяц построить новый. Также пострадавшим обещают выплатить компенсацию за продукцию, которая находилась ночью на складе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре на территории ярмарки поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 4:43. По прибытии пожарные установили, что площадь пожара составляет 100 кв. м. Полностью потушили пожар в 6:43.

