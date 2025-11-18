Ярмарка загорелась ночью на улице 40 лет Победы в Краснодаре

Пожар на рынке на улице 40 лет Победы в краевой столице произошел ночью 18 ноября.

Сообщение о пожаре на территории ярмарки поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 4:43. По прибытии пожарные установили, что горит ларек с шаурмой. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Ликвидировать открытый огонь спецслужбам удалось в 5:58. Полностью потушили пожар в 6:43. К ликвидации привлекли 10 человек и 4 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

