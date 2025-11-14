Специалисты установят причину возгорания в Музыкальном театре Краснодара

Возгорание произошло утром 14 ноября. Почти 50 спасателей и 12 служебных машин приехали тушить огненные очаги в здании.

Очевидцы утверждают, пожар произошел из-за неполадок на трансформаторной подстанции, которая встроена в здание театра. Пожар полностью ликвидировали около 8:00.

«МЧС России привлекали 46 человек и 12 единиц техники, сотрудниками ведомства проводится проверка по факту пожара», — отмечает врио начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Арина Шумская.

Погибших и пострадавших нет, но из-за возгорания фасад театра покрылся сажей. Под конец оперативных работ из здания продолжал идти дым.

«Огонь вспыхнул в задней части здания, загорелась внутри трансформаторная подстанция, видно копоть на стенах, которая коснулась и окон. Огонь не успел так быстро распространиться, площадь пожара составила около 30 квадратных метров», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Эльрик Назаров.

Из-за пожара пришлось менять расписание представлений. Одни пришлось перенести, другие вовсе отменить.

«Уважаемые зрители! По техническим причинам мероприятия «Нам 35» (14 ноября) и «Песни о войне и о любви» (16 ноября) переносятся, творческая встреча с Александром Мацко (15 ноября) отменяется. Новые даты проведения мероприятий будут объявлены позже. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщает Музыкальный театр «Премьера» имени Л. Г. Гатова.

Сразу после того, как пожарные ликвидировали возгорание, к восстановительным работам приступили энергетики. Сотрудникам МЧС еще предстоит установить причину происшествия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате пожара в Музыкальном театре никто не пострадал.

