Музыкальный театр загорелся в Краснодаре

Пожар в Музыкальном театре на улице Красной, 44 произошел утром 14 ноября.

Оперативно прибывшие на место пожарные установили, что возгорание возникло на трансформаторной подстанции, встроенной в здание театра. На момент прибытия специалистов площадь пожара составляла около 30 кв. м. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 7:44.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. В ликвидации возгорания участвовали 46 человек и 15 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: частный дом загорелся на площади 150 кв. метров в Сочи. Возгорание произошло 13 ноября на улице Фадеева. В ликвидации пожара были задействованы 20 человек и пять единиц техники.

