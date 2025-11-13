Частный дом загорелся на площади 150 кв. метров в Сочи

Возгорание произошло 13 ноября на улице Фадеева в городе-курорте.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило в экстренные службы в 14:10. Прибывшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составляет 150 кв. м В 14:49 спасатели устранили открытое горение. В 15:09 пожар полностью ликвидировали.

К ликвидации пожара привлекали 20 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Армавире полицейские вывели из пожара в многоэтажке 15 человек. Пожар в многоквартирном доме на улице Фрунзе поздно ночью.

Огонь над зданием заметили полицейские в патруле. Правоохранители передали информацию о пожаре в участок и сами бросились к горящему дому. К тому моменту огонь уже перекидывался на крышу дома.

