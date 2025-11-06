В Армавире полицейские вывели из пожара в многоэтажке 15 человек

Пожар в многоквартирном доме на улице Фрунзе в Армавире произошел поздно ночью. Огонь над зданием заметили полицейские в патруле.

Правоохранители передали информацию о пожаре в участок и сами бросились к горящему дому. К тому моменту огонь уже перекидывался на крышу дома.

Лейтенант Дмитрий Петряев и старший сержант Андрей Меркулов стали стучать в двери, чтобы разбудить жильцов и вывести их на улицу.

Крыша дома догорела и обрушилась, заблокировав вход в здание. Из-за этого живущий в доме пожилой мужчина не смог выбраться наружу. Пенсионер был дезориентирован. Из здания его вывели полицейские.

Всего правоохранители смогли оперативно вывести из здания 15 человек. Среди эвакуированных оказались дети в возрасте 4 и 10 лет. Никто из них не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

