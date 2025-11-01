Площадь сгоревших летом 2025 года лесов в Краснодарском крае составила 107,3 га

Этим летом в Краснодарском крае зафиксировали 19 лесных пожаров.

По данным министерства природных ресурсов Краснодарского края, с июня по август этого года в регионе зафиксировали в 1,6 раза меньше лесных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда по официальным данным произошло 32 пожара.

Несмотря на сокращение количества возгораний, их общая площадь выросла в 1,9 раза. В 2024 году площадь летних пожаров составила 55,2 га, в 2025 году сгорели 107,3 га лесов.

За три месяца в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения произошло девять лесных пожаров. Больше всего пострадали памятник природы «Урочище сосны крымской «Архипо-Осиповское», где сгорело 2,9 га леса, и памятник природы «Джанхотский бор сосны пицундской», там от огня пострадали 1,8 га.

В ведомстве отметили, что увеличение площади возгораний объясняется труднодоступной местностью и сложностью рельефа мест, где проходила ликвидация. Оперативность тушения в течение первых суток с момента обнаружения пожаров составила 90%.

«Ущерб от лесных пожаров, зарегистрированных в летний период на землях лесного фонда, составил 33,5 млн рублей. Распространение пожаров в сторону населенных пунктов не допущено», — сообщили в региональном минприроды.

Ущерб от пожаров в границах особо охраняемых зон оценивали с учетом пострадавших лесных насаждений и вреда, нанесенного животным и средам их обитания.

Среди мест, где пожары нанесли самый значительный ущерб, прибрежный природный комплекс «Анапское взморье». На территории сгорели 112 кв. м леса, ущерб составил 14,8 млн рублей. Также значительно пострадала природная рекреационная зона «Урочище Красный Кут» в Краснодаре. Там сгорело 12 тыс. кв. м леса, сумма нанесенного природе ущерба — более 1,5 млн рублей.

Сроки восстановления пострадавших участков от пожаров называть преждевременно. Специалисты в течение нескольких лет будут наблюдать за насаждениями, чтобы определить, погибли они или нет. Высадка деревьев в местах, поврежденных лесными пожарами, в 2025 году не проводилась, сообщает «РБК Краснодар».

