Лесной пожар под Геленджиком ликвидировали на площади 10 га

Возгорание в Пшадском участковом лесничестве зафиксировали утром 24 ноября.

В лесу в районе села Михайловский Перевал загорелась сухая трава. Прибывшие на место лесопожарные бригады и лесничий установили, что огонь охватил порядка 2 га. К полудню из-за ветра площадь пожара увеличилась до 5 га. По данным на 13:30, огонь локализовали на площади 10 га.

Вечером стало известно, что лесной пожар удалость полностью потушить.

«Ликвидирован лесной пожар в районе села Михайловский Перевал на примерной площади 10 га», — сообщил официальный Telegram-канал минприроды Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ликвидации лесного пожара под Геленджиком задействовали специалистов Краевого лесопожарного центра, спасателей, представителей муниципалитета и волонтеров.

Помимо возгорания в районе села Михайловский Перевал, система ИСДМ-Рослесхоз зафиксировала пожары в Абинском и Северском районах. Утром в поселке Синегорск в Холмском участковом лесничестве огонь охватил 5 га, в поселке Мирном в Смоленском участковом лесничестве — 1 га. К 10:00 площадь лесного пожара в Синегорске увеличилась до 7,5 га. Тушение продолжается.

Подпишись, здесь всегда интересно.