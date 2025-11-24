Лесной пожар под Геленджиком локализовали на площади 10 га

Лесной пожар в районе села Михайловский Перевал удалось локализовать к 13:30 24 ноября.

К этому времени площадь лесного пожара достигла 10 га. Специалисты нескольких ведомств продолжают тушение.

В ликвидации лесного пожара задействованы специалисты Краевого лесопожарного центра, кубанские спасатели, представители муниципалитета и волонтеры, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в районе села Михайловский Перевал зафиксировала система ИСДМ-Рослесхоз. На место оперативно прибыли лесопожарные бригады и лесничий.

Они подтвердили возгорание и установили, что горит сухая трава. Площадь возгорания составляла около 2 га. Однако из-за сильного ветра вскоре увеличилась до 5 га. Лесные пожары в настоящее время также тушат в Абинском и Северском районах.

