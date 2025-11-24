Лесной пожар в Северском районе локализовали на площади 22,5 га

Пожар в районе поселка Мирного утром 24 ноября зафиксировала система ИСДМ-Рослесхоз.

Поиск места задымления осложнился труднодоступным рельефом. Экстренные службы по прибытии установили, что пожар произошел в Смоленском участковом лесничестве на площади 1 га.

В 22:00 возгорание удалось локализовать на площади 22,5 га. Проводится комплекс мер по его скорейшей ликвидации, сообщил официальный Telegram-канал минприроды Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в лесу между поселками Новый и Синегорск развернули штаб по ликвидации очагов возгорания. Оттуда контролируется работа всех органов, которые задействованы в тушении пожаров, разгоревшихся с утра в лесах трех районов Краснодарского края.

Возгорание в Геленджике ликвидировали на площади 10 га, в Абинском районе — локализовали на площади 22 га.

