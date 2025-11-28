Лесной пожар под Геленджиком локализовали на площади в 6 га

Пожар в лесном массиве возле села Текос произошел днем 28 ноября. Возгорание, начинавшееся с 0,5 га, к вечеру достигло 6 га.

В 16:00 работникам лесопожарного центра удалось локализовать возгорание в лесу. Специалисты продолжают тушение, сообщили в Telegram-канале Краевого лесопожарного центра.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задымление вблизи села Текос зафиксировала система «Лесохранитель». По данным на 13:37 28 ноября, специалисты приступили к тушению возгорания. Для того, чтобы справиться с огнем, пришлось увеличить количество задействованных в тушении сил и средств.

Ранее, 25 ноября один из лесных пожаров под Геленджиком в районе СНТ «Сосновка» потушили на площади 4,5 га. Второй пожар вблизи села Прасковеевка ликвидировали в 19:00 на примерной площади 3 га.

