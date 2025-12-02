Вновь разгоревшийся пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализован

Пожар на полигоне размещения ТКО в селе Борисовке на горе Щелба вновь разгорелся утром 2 декабря.

Сообщение о новом возгорании поступило в экстренные службы в 10:10. Площадь возгорания составляла 250 кв. м. Пожар был локализован в 11:00 на той же площади, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас специалисты проливают очаг возгорания водой. В ликвидации возгорания задействованы 17 человек и семь единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на мусорном полигоне «Терра-Н» в Борисовке поступило в экстренные службы 1 декабря в 16:21. Предварительно установлено, что вечером в понедельник на горе Щелбе загорелся полигон размещения ТКО.

По состоянию на 18:30 площадь пожара составляла около 350 кв. м. Прокуратура Новороссийска организовала проверку. В 19:45 сообщили о локализации возгорания на площади 350 кв. м, в 23:48 пожар был ликвидирован.

