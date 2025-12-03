До 220 кв. метров сократилась площадь пожара на полигоне в Новороссийске

В Новороссийске продолжается тушение пожара на мусорном полигоне на горе Щелбе.

Замглавы города-героя Александр Гавриков сообщил, что по состоянию на 15:00 3 декабря площадь тления на полигоне сократилась до 220 кв. м.

Пожарные продолжают пролив локализованного участка. Кроме того, специалисты начали отсыпку участка грунтом. Уже выполнено 10 рейсов, засыпано 100 кубометров земли.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на мусорном полигоне «Терра-Н» в Борисовке поступило в экстренные службы 1 декабря в 16:21. Предварительно установлено, что вечером в понедельник на горе Щелбе загорелся полигон размещения ТКО.

По состоянию на 18:30 площадь пожара составляла около 350 кв. м. Прокуратура Новороссийска организовала проверку. В 19:45 сообщили о локализации возгорания на площади 350 кв. м, в 23:48 пожар был ликвидирован. Однако утром 2 декабря он вновь разгорелся. Сообщение о новом возгорании поступило в экстренные службы в 10:10. Пожар был локализован в 11:00 на площади 250 кв. м.

