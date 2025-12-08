Загрязнение воздуха выявили в Новороссийске из-за пожара на мусорном полигоне

Специалисты сразу нескольких служб тушат пожар на мусорном полигоне под Новороссийском. Работы идут круглосуточно.

Используются сразу несколько способов борьбы с тлением. Благодаря этому удалось сократить площадь возгорания до 200 кв. м. Тем временем из-за ветра дым окутывает сотни домов в округе. Проблемой заинтересовались и в Роспотребнадзоре.

«Уже почти неделю охвачена дымкой гора Щелба под Новороссийском. Сейчас площадь возгорания составляет порядка 200 кв. метров. На месте работают пожарные, которые протушивают эту территорию, сейчас ветер дует в сторону пустоши, где нет населенных пунктов, но если он сменит свое направление, облако дыма пойдет уже на жилые дома», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Шабалда.

Предположительно, на полигон свозят несортированный мусор. Из-за этого в воздухе могут быть продукты горения пластика, бумаги и других твердых бытовых отходов. Проблемой заинтересовались и в Роспотребнадзоре.

«Выявлены превышения ПДК по взвешенным веществам и оксиду углерода. Ситуация остается под контролем управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Мониторинг атмосферного воздуха продолжается», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Врачи советуют местным жителям поменьше выходить на улицу, закрывать окна, проводить влажную уборку, использовать защитные маски. В случаях ухудшения самочувствия — обращаться к специалистам. Сами же люди удивляются, почему полигон не приостановил деятельность, пока идет задымление.

«Эти автомобили свозят мусор на полигон со всего Новороссийска. В час здесь проезжают десятки таких машин. Возгорание пока не потушено, но очередь на въезд все равно есть», — говорит Шабалда.

Ситуацию держит под контролем администрация города-героя.

«Для охлаждения тела полигона используют воду и пену, грунт, песок и негорючие материалы — для изоляции. Бульдозеры перемешивают негорючие материалы с отходами, чтобы замедлить горение и изолировать тление. Техника и сотрудники работают круглосуточно», — отмечает пресс-служба администрация Новороссийска.

Возгорание на полигоне под Новороссийском произошло не в первый раз. В этом году пламя вспыхивало трижды. В будущем эту проблему планируют решить за счет модернизации. Полигон собираются рекультивировать в ближайшие годы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на мусорном полигоне «Терра-Н» на горе Щелбе поступило в экстренные службы 1 декабря в 16:21. По состоянию на 18:30 площадь пожара составляла около 350 кв. м. Прокуратура Новороссийска организовала проверку. В 19:45 сообщили о локализации возгорания на площади 350 кв. м, в 23:48 пожар был ликвидирован. Однако утром 2 декабря он вновь разгорелся. Пожар локализовали в тот же день в 11:00 на площади 250 кв. м.

Днем 3 декабря площадь пожара сократилась до 220 кв. метров. По состоянию на 12:17 4 декабря площадь тления не изменилась, специалисты отсыпали 400 куб. м грунта. 5 декабря стало известно о возникновении новых очагов пожара из-за усиления ветра.

