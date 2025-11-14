На Кубани отменили беспилотную опасность, введенную вечером 13 ноября

Сообщения РСЧС об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители Краснодарского края получили 14 ноября в 8:57.

Сигнал «Беспилотная опасность» на территории региона действовал с 19:30.

«На территории Краснодарского края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в уведомлении МЧС.

Приближаться к фрагментам сбитых БПЛА категорически запрещается. Заметив любые подозрительные объекты, необходимо обращаться по номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», над Кубанью и Черным морем ночью 14 ноября сбили 125 украинских беспилотников. В результате налета украинских БПЛА в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Возникло возгорание, которое ликвидировали около 4:10. Пострадавших нет.

Сообщалось, что в результате атаки дронов пострадали три многоквартирных дома. В одном из них ранения получил мужчина, его госпитализировали. Позже стало известно еще о двух адресах, где зафиксировали падение обломков беспилотников. Там никто не пострадал. Утром 14 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что фрагменты сбитых БПЛА повредили шесть домов — четыре многоэтажки и два частных. Губернатор поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оперативно осмотреть территорию, оценить повреждения и оказать всю необходимую помощь жителям.

Кроме того, обломки сбитого беспилотника повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Пострадали трое членов экипажа, их госпитализировали.

