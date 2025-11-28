На Кубани отменили беспилотную опасность, введенную в ночь на 28 ноября

Уведомления об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в пятницу около 11:05.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на территории Краснодарского края с 23:35 27 ноября.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении МЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае в ночь на 28 ноября. Утром Минобороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. Всего за ночь сбили 136 украинских БПЛА, из них 12 — над Черным морем, еще два ликвидировали над акваторией Азовского моря.

С утра сирены зазвучали в Сочи из-за угрозы атаки беспилотников. Мэр города-курорта призвал не отправлять детей в школы и детсады. Позже он сообщил о работе ПВО в городе. Угрозу атаки беспилотников отменили в Сочи в 9:47.

Также утром 28 ноября для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Геленджика, Сочи и Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их отменили спустя пять часов.

