МЧС продлило до 27 ноября штормовое предупреждение о ливнях в Краснодарском крае
В ближайшие дни в Краснодарском крае погода не наладится.
По данным синоптиков, утром и до конца суток 24 ноября, 25 и 26 ноября, а также ночью и утром 27 ноября местами в крае пройдет сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.
На юго-западных притоках реки Кубань в Горячем Ключе, Крымском, Северском, Абинском районах, а также на реках Черноморского побережья в Геленджике и в Туапсинском районе ожидается подъем уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 ноября в регионе ожидаются дожди с грозами, мокрый снег, ветер с порывами 20 м/с. В Горячем Ключе, Северском и Туапсинском районах, а также в Геленджике ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Местами на Кубани 23 ноября ожидается гололед. В крае действует штормовое предупреждение МЧС о налипании мокрого снега на проводах и деревьях.
Вечером 22 ноября поднялся уровень воды в реке Адагум в Крымском районе. Утром 23 ноября север и северо-восток Кубани накрыло первыми сильными снегопадами. В школах и детских садах Тихорецкого района отменили занятия из-за снегопада. Ранее сообщалось о том, что в трех района Кубани после ночного ливня подтопило 91 придомовую территорию, в 7 домов вода выше уровня пола.