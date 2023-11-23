МЧС продлило до 27 ноября штормовое предупреждение о ливнях в Краснодарском крае

В ближайшие дни в Краснодарском крае погода не наладится.

По данным синоптиков, утром и до конца суток 24 ноября, 25 и 26 ноября, а также ночью и утром 27 ноября местами в крае пройдет сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.

На юго-западных притоках реки Кубань в Горячем Ключе, Крымском, Северском, Абинском районах, а также на реках Черноморского побережья в Геленджике и в Туапсинском районе ожидается подъем уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.