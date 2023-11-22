Жителей Краснодарского края предупредили о сильных дождях, ветре и мокром снеге

Непогода обрушится на Кубань 22 ноября и сохранится в течение последующих суток.

По прогнозам синоптиков, Краснодарский край ожидают дожди с грозами, мокрый снег, ветер с порывами 20 м/с и подъем воды в реках местами с достижением неблагоприятных отметок. Объявлено штормовое предупреждение.

Подъем уровня рек местами с достижением неблагоприятных отметок ожидается в Горячем Ключе, Северском районе, в Туапсинском районе и в Геленджике.

Жителей Краснодарского края просят предпринять необходимые меры безопасности. В случае возникновения ЧС нужно звонить по номерам 112, 01 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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