Месячная норма осадков за 4 часа выпала в Анапе

Залповые дожди с градом обрушились на курорт в ночь на 22 ноября. Горожан просят воздержаться от поездок на автомобилях.

Сообщается, что за четыре часа выпала месячная норма осадков. Вода не успевает уходить и скапливается в низинных участках. Во всех районах города и в сельских округах Анапы организована работа мониторинговых групп управления ГО и защиты населения.

«По прогнозам синоптиков, осадки будут продолжаться в течение всего дня. Управление ГО и ЗН просит водителей по возможности воздержаться от поездок на личном авто», — сообщает мэрия Анапы в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», снегопад в середине недели ожидается в Краснодарском крае. Помимо этого 22, 24 и 25 ноября прогнозируют магнитные бури.