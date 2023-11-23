В школах и детских садах Тихорецкого района отменили занятия из-за снегопада

Снегопад в районе начался 23 ноября около 4:00. Начали работы аварийные бригады и спецтехника.

Мокрый снег начал налипать на провода, упало несколько деревьев. Из-за этого оборвалось несколько линий электропередачи.

Во многих учреждениях района нет света и воды, в связи с этим школы и детские сады не принимают детей, школьные автобусы не выехали, пишут «Тихорецкие вести».

«На некоторых участках дорог в Тихорецком районе зафиксировали снежный накат, однако движение бесперебойное, на месте работают сотрудники госавтоинспекции», — сообщает государственный инспектор дорожного надзора ГАИ Тихорецкого района капитан полиции Евгений Купин.

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