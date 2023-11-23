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После сильного ливня перекрыли движение транспорта в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-silnogo-livnya-perekryli-dvizhenie-transporta-v-krasnodare
После сильного ливня перекрыли движение транспорта в Краснодаре
Фото Михаила Чекалова, «Кубань 24»

Утром 23 ноября участок улицы Московской от Ахтарской до Гомельской затопило после продолжительного ливня.

В связи с этим автобусы № 52 от улицы Петра Метальникова едут к центру города по Ростовскому шоссе, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Кроме того, затопленный участок улицы Московской временно закрыли для всех видов транспорта, кроме трамвая. Объехать его можно по улицам Петра Метальникова, Российской и Ростовскому шоссе. На месте работает водооткачивающая техника, сообщает МЦУ Краснодара.

Читайте также: из-за залпового ливня подтопило более 15 придомовых территорий в Анапе. Залповые дожди с градом обрушились на город в ночь на 22 ноября, за 4 часа выпала месячная норма осадков.

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