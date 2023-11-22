Налипание мокрого снега на проводах ожидается на Кубани с вечера 22 ноября

МЧС объявило штормовое предупреждение о налипании мокрого снега в Краснодарском крае.

По данным синоптиков, 22 ноября с 16:00 и до конца суток, а также 23 ноября весь день, кроме Черноморского побережья, ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильный гололед и изморозь.

Жителей края просят при налипании мокрого снега быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность ЛЭП и в случае обрыва проводов звонить по телефонам экстренных служб 01, 101 и 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе ожидаются дожди с грозами, мокрый снег, ветер с порывами 20 м/с. В Горячем Ключе, Северском и Туапсинском районах, а также в Геленджике ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Местами на Кубани 22 и 23 ноября ожидается гололед. Слабый гололед уже наблюдается в Тихорецке, в хуторе Сосыка, станице Каневской и в Тимашевске.