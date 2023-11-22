Уровень воды поднялся в реке Адагум в Крымске

Об этом 22 ноября около 21:00 сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

Глава муниципалитета опубликовал видеозапись, на которой запечатлен уровень воды в реке.

«Уровень реки Адагум сейчас на улице Синева. Есть повышение уровня, но оно не критичное», — написал Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

Глава района добавил, что состояние водоемов отслеживается круглосуточно во всех поселениях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе ожидаются дожди с грозами, мокрый снег, ветер с порывами 20 м/с. В Горячем Ключе, Северском и Туапсинском районах, а также в Геленджике ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Местами на Кубани 22 и 23 ноября ожидается гололед. В крае действует штормовое предупреждение МЧС о налипании мокрого снега на проводах и деревьях.