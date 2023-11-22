Непогода на Кубани: подтоплений после дождей нет, ожидается гололед

Гололед на дорогах Краснодарского края прогнозируют 22 и 23 ноября.

Сильные дожди прошли на Кубани в ночь на 22 ноября. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, подъемы уровней воды с достижением опасных и неблагоприятных отметок за сутки не регистрировались.

«Реки в руслах, подтопленных территорий нет. По данным Краснодарского УГМС в Анапе выпали осадки 34 мм. Подтопленных территорий нет, заявок от населения не поступало», — сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По прогнозам синоптиков, 22 и 23 ноября местами на Кубани ожидается гололед. В настоящее время слабый гололед уже наблюдается в Тихорецке, в хуторе Сосыка, станице Каневской и в Тимашевске, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», месячная норма осадков за 4 часа выпала в Анапе.