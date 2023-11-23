В Краснодарском крае число подтопленных дворов увеличилось до 91

За сутки на Кубани прошли сильные дожди. В результате произошло подтопление домов и придомовых территорий в трех муниципалитетах — в Анапе, Кореновском и Славянском районах.

В Анапе выпало 34 мм осадков. Вода зашла в 1 дом и на 11 придомовых территорий. По данным на 6:00, в Анапе подтопленных территорий нет.

В Славянске-на-Кубани выпало 35 мм осадков. Подтоплены были 62 придомовые территории, в том числе в 6 домов зашла вода. В городе работает водооткачивающая техника.

В Кореновске подтопило 8 придомовых территорий, в дома вода не заходила.

Всего в трех муниципалитетах из-за сильных дождей подтопило 91 придомовую территорию. В 7 домов вода выше уровня пола.

В Краснодарском крае 23 ноября действуют 2 штормовых предупреждения. По данным синоптиков, в крае в ближайшие сутки ожидаются очень сильный дождь с мокрым снегом, усиление ветра до 20 м/с на реках. На малых реках и водостоках юго-западных притоках реки Кубань и на малых реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Кроме того, действует предупреждение о сильном налипании мокрого снега на проводах и деревьях и гололед.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сейчас работает в режиме «Повышенная готовность». Круглосуточно действует оперативный штаб. В Туапсинском районе находится аэромобильная группировка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», север и северо-восток Кубани накрыло первыми сильными снегопадами. Снежный покров появился в Ейском, Тимашевском, Тихорецком, Брюховецком, Староминском, Каневском, Курганинском, Успенском и Приморско-Ахтарском районах, в Кропоткине и Армавире. В школах и детских садах Тихорецкого района отменили занятия из-за снегопада. Ранее сообщалось о том, что в трех района Кубани после ночного ливня подтоплены 7 домов и 19 дворов.