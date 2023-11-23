В трех района Кубани после ночного ливня подтоплены 7 домов и 19 дворов

В Крымском, Славянском и Кореновском районах, а также в Анапе по данным на 6:00 22 ноября сильный дождь прекратился.

В этих муниципалитетах осадки были самыми интенсивными. В Анапе, Геленджике и Туапсинском районе ветер усиливался до 16 м/с.

В Славянском районе в 6 домов зашла вода. В Анапе было подтоплено 11 придомовых территорий, в том числе в 1 дом. В Кореновском районе подтопило 8 придомовых территорий, в дома вода не заходила.

Работает водооткачивающая техника. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено 158 человек, 86 ед. техники. Ситуация находится под особым контролем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», север и северо-восток Кубани накрыло первыми сильными снегопадами. Снежный покров появился в Ейском, Тимашевском, Тихорецком, Брюховецком, Староминском, Каневском, Курганинском, Успенском и Приморско-Ахтарском районах, в Кропоткине и Армавире. В школах и детских садах Тихорецкого района отменили занятия из-за снегопада.